元NMB48でシンガー・ソングライターの山本彩が27日午後6時16分からABCテレビで生中継する『阪神タイガース対北海道日本ハムファイターズ』にスペシャルゲストとして出演することが、きょう19日に発表された。【写真】阪神タイガース2軍キャンプ地の具志川運動公園野球場を訪れた山本彩“虎党”で知られる山本は2025年にABCテレビで放送した特番『虎バンSP！セ・リーグ優勝記念特番!!虎の道が導く栄光の御堂筋パレード!!!』で、