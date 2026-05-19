おしゃれを面倒くさがるパパと、少しでもおしゃれしてほしいママ…。 そんなパパママを救済するため、人気スタイリスト・吉村祥吾さんにダサい服装を「普通」に見せるコツを伝授してもらいます。今回のテーマは、「乳首透け」と「汗じみ」問題を解決するTシャツの選び方。「Tシャツ一枚だけ」に潜む落とし穴最近の夏は本当に暑い！そして長い！一昔前は梅雨が明けてから夏に突入していくイメージでしたが、最近では梅雨前から