アニメ『鬼滅の刃』の登場キャラ・栗花落カナヲの誕生日（5月19日）を記念して、ufotableの描き下ろしイラストが公開された。ufotableWEBSHOPでは、誕生祭2026イベントグッズの販売がスタートした。【画像】めっちゃ笑顔のカナヲ！公開された誕生日イラスト＆記念グッズイラストは、「フラワースタンド」がテーマで、グッズは、イラストを再現したジオラマアクリルスタンドや華やかなロゼットをはじめ、新規テーマに合わせたグ