滋賀県日野町で1984年に発生した強盗殺人事件の再審公判に向けた裁判官、検察側、弁護側の3者協議が19日、大津地裁で開かれた。検察側は立証方針を示さず、6月の次回協議で明らかにするとした。弁護団が記者会見で説明した。