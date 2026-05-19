『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月19日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】ごみの注意書きに感謝「清掃員の危険を想像して、注意書きしてくれるごみはとても嬉しくなります！」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「清掃員が嬉しいシリーズ！」と綴り、『トゲ注意』『くし注意』、そして英語で『Brokenglass』と、注意書きの