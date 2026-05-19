自民党は、子どもによるSNSの長時間利用について事業者に対応を求める提言案を取りまとめました。自民党のプロジェクトチームが取りまとめた提言案では、子どもによるSNSや動画配信サービスの長時間利用は「子どもの心身の発達に大きな影響及ぼしている」とした上でプラットフォーム事業者などに対応を求めました。具体的には、子どもへのリスク評価を求めた他、子どもへの影響に配慮した設計や透明性の確保を義務づけます。また、