ドリコムより刊行中の『婚約者が浮気相手と駆け落ちしました。王子殿下に溺愛されて幸せなので、今さら戻りたいと言われても困ります。』（漫画：あおいれびん・原作：櫻井みこと・キャラクター原案：黒裄／DREコミックスF）のシリーズ累計発行部数が100万部を突破したことが発表された。 【画像】『婚かけ』が100万部突破 これを記念し、2026年5月18日よりJR池袋駅にて大型パノラマ広告の掲出が始まったほか、