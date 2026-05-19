マンチェスター・シティで黄金時代を築き上げたジョゼップ・グアルディオラ監督が、今週末のアストン・ヴィラ戦を最後に電撃退任することが確実視されている。『BBC』などが一斉に報じている。クラブ側は現時点で公式コメントを控えているものの、すでにスタッフや選手の間では周知の事実となっており、稀代の戦術家との別れに向けた準備が水面下で進んでいるようだ。グアルディオラ監督はすでに退任の意思をクラブへ伝えており、