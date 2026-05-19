いわゆる大阪都構想の制度案を議論する法定協議会の設置について、維新の大阪市議団が賛成する方向に舵をきりました。 大阪都構想をめぐっては、制度案を議論する法定協議会の設置議案が市議会に提出され、早期設置に慎重な姿勢を示す維新の市議団は、いまの議会で設置するのであれば吉村代表の来年春の知事選への出馬を求めていました。 吉村代表は17日「統一地方選と同日の住民投票実施」を条件に、次の知事選挙へ出馬する意向