文科省＝東京・霞が関松本洋平文部科学相は19日、福島県郡山市の磐越自動車道で北越高（新潟市）の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故を受け、部活遠征や校外活動での安全確保の徹底を求める通知を同日中に出すと明らかにした。対象は全国の教育委員会と、私立学校を所管する都道府県。通知では、貸し切りバスでの移動を事業者に依頼する際の適切な契約締結の他、長距離移動する遠征について、必要性や公共交通機関の利用