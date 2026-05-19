六本木の高級キャバクラ「アンジュール東京」の人気キャスト、かのん、藤咲ひなた、まきが、5月19日発売の「FLASH6月2日号」に登場する。グラビア特集「ようこそ、煌めきと幻想の世界へ」で初競演を果たし、きらびやかな夜の世界を彩る3人がランジェリー姿を披露する。【写真】抜群のスタイル披露！「アンジュール東京」人気キャスト3人が登場今回の特集では、六本木No.1キャバクラとして知られる「アンジュール東京」のトップ