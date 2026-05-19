◆米大リーグロイヤルズ１―３レッドソックス（１８日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が、敵地のロイヤルズ戦に「５番・左翼」で２試合ぶりに先発出場し、３年ぶりの補殺＆三塁打をマークし勝利に貢献した。打率は２割５分９厘。第１打席は中飛に終わったが４回、右腕ルーゴの外角シンカーをとらえた打球は左中間に伸びていった。中堅手がダイビングキャッチ