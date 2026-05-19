「パドレス−ドジャース」（１８日、サンディエゴ）ドジャースのロバーツ監督が、大谷翔平投手が今季、ＭＶＰとサイ・ヤング賞をＷ受賞する可能性と問われ、「十分にチャンスはあると思う」と答えた。３年ぶりに開幕から二刀流で出場している大谷はここまで投手として７登板、３勝２敗、防御率０・８２。開幕から全登板でクオリティスタート（６回以上、３自責点以下）を達成する安定感で、規定投球回数には到達していないが