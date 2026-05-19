元カリスマホストでタレントの城咲仁（48）の妻でものまねタレントの加島ちかえ（37）が18日、自身のインスタグラムを更新。2月に誕生した長女のお宮参り＆お食い初めを報告した。「両家で娘の初宮参りお食い初め」とつづり、長女との和装でのツーショットを公開した。「いいお日柄に恵まれて親族友人に祝福していただいてあらためてこの子の母になれたことを幸せに思います」とつづった。「そして私たちジンチカを