日本で一番、経済的に豊かな都道府県は岩手県――。国土交通省がこうした調査結果を公表し、県関係者を驚かせている。可処分所得に対して支出が少なく、通勤時間が短いことが理由という。県は首都圏に流出した若年層に調査結果をアピールし、Ｕターンを促す考えだ。（小川朝煕）通勤時間短い調査は総務省による家計構造調査を基に、国交省が「都道府県の経済的豊かさ」として５年ごとに集計。中央世帯（年間収入の上位４０〜６