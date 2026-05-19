お笑いコンビ、Take2深沢邦之（59）が19日までにインスタグラムを更新。利用したコンビニエンスストアでの出来事についてつづり、店員の対応に苦言を呈した。深沢は、コンビニでコーヒーを注文したところ、店員から「￥1500頂きます」と言われて驚いたという出来事について書き出した。店員は驚く深沢の反応を受け、すぐに「あ、\150でした」と訂正したというが、「更に驚いたのがこの人自分の過ちに対して謝罪をしていないこ