DATALEは、沖縄観光コンベンションビューローが提供する「おきなわ観光地域カルテ」に、PDFサマリー版の出力機能とAIによる分析自動化機能を開発・実装した。PDF サマリー版(A3形式)のイメージ同機能は、地域における観光データの共有・活用をさらに進め、エビデンスに基づく観光地域経営(EBPM)の実践を支援するもの。自治体や観光協会、地域DMOなどが、より直感的かつ実務的にデータを活用できる環境づくりを後押しする。PDFサマ