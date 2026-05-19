メーガン妃が単独でスイスのジュネーブを訪問。デジタル被害で亡くなった人々を追悼する記念碑を参拝し、ロスト・スクリーン記念館で感動的なスピーチを行った。英紙ミラーが１８日、報じた。妃は同記念館で世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス事務局長とともに、子供のオンライン上の安全を「公衆衛生上の問題」として取り上げた。スピーチでは世界各国の保健指導者や大臣、そしてオンライン上で子