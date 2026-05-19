ドジャースの大谷翔平投手（３１）の異次元ぶりを米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」が１８日（日本時間１９日）にベーブ・ルースとロジャー・クレメンスを合わせたような選手と紹介し、話題だ。ルースは説明不要の元祖二刀流、クレメンスはサイ・ヤング賞を最多の７度受賞し、通算３５４勝の大投手だ。大谷は１５日（同１６日）の敵地エンゼルス戦でメジャー通算２００二塁打を達成した。日本選