Gi-FACTORYは5月22日〜24日、大型野外グルメイベント「全肉祭」を、扇町公園(大阪府大阪市)で開催する。全肉祭同イベントは、大阪では初開催となる。約70店舗が集結し、畜産肉だけでなく魚肉や果肉など、あらゆる「肉」をテーマにした料理を提供する。総メニュー数は200種類超。グルメ以外にも、企業ブースによる無料体験や商品のサンプリングも行い、好評のワイン試飲コーナーも設置する。過去開催時の様子会場内には大型のエアー