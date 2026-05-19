2001年に公開された『ワイルド・スピード』（2001）は、いまや世界的アクション大作へと成長したシリーズの原点だ。国際規模のミッションを繰り広げ、ついには宇宙へも到達した“ファミリー”の物語は、しかし最初はロサンゼルスのストリートを駆ける若者たちの、小さく熱いドラマから始まっていた。 現在開催中の カンヌ国際映画祭 では、『ワイルド・スピード』1作目が上映。ミア・トレット役の