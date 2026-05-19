東京建物は5月12日、マンションブランド「Brillia」のアート活動の一環として、平面作品の公募展「Brillia Art Award Wall 2026」の作品募集を開始した。展示イメージ同公募展は次世代アーティストの応援と、来場者にアートの魅力を伝えることを目的としており、「Brillia Gallery 新宿」のエントランスを彩る作品プランを公募する。年齢や国籍、プロ・アマチュアを問わず幅広く門戸を開いている。応募う受付は7月8日まで(7月8日分