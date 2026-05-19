F.K.Solutionsは、会員数60万人を超える全天候型屋内公園「こどもっちパーク」の新展開として、一般から出店候補地を募集する「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始した。こどもっちパークこうべパーク猛暑による熱中症リスクや雨天の影響で、子どもたちが安心して外で遊べる機会が減少している。これに伴い、屋内施設のニーズが急速に高まっていることから、同プロジェクトを開始。社会課題に対し、実際に施設を利用する親