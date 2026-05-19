東武百貨店 池袋本店では5月21日〜26日、福岡の食が集結する「福岡展」を、8階催事場と地下1階3番地コンコースで開催する。博多あき津゛期間中は、初出店9店舗を含む約62店舗が登場し、多彩なグルメを提供する。注目は、福岡名産の明太子やめんたいグルメ、あまおういちごを使ったかき氷。博多料亭 稚加榮や博多あき津゛によるこだわりの辛子明太子のほか、「博多めんたいコロッケ」(南里正信商店)も登場する。国産小麦パン工房 フ