歌手のMCモンが、自身にまつわる様々な問題について赤裸々に語った。5月18日、MCモンはSNSのライブ配信を実施。【写真】“日本の皇族”も熱狂したベクヒョンの人柄「兵役不正騒動の後、“イダンヨプチャギ（二段横蹴りの意）”名義でプロデューサーとして活動しながら数多くのヒット曲を作り、その後、BPM（Big Planet Made）を設立することになった」と経緯を説明した。続いて、BPMの共同投資家であるチャ・ガウォン会長との関係