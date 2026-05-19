ENHYPENのリーダー・JUNGWON（ジョンウォン）が、自身がフィーチャリングで参加した映画『正直不動産』の挿入曲『声（feat. JUNGWON of ENHYPEN）』を、5月18日放送のTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で山下智久とともに初披露した。JUNGWONにとって、単独では初の日本の音楽番組出演となった今回のステージ。かねてより注目を集めていた山下智久との待望の共演が、ついに実現した。【本人コメント】ジョンウォン、山下智久とコラボ