ミニストップは、「天空の抹茶」を使用したこだわりの抹茶スイーツ3種を、5月19日から国内のミニストップ店舗(2026年4月末時点:1,719店)で発売する。「天空の抹茶」を使ったチルドスイーツの販売は、2024年、2025年に続き、今回で3回目だという。【「天空の抹茶」使用のスイーツ3種 画像はこちら】【天空の抹茶とは】「天空の抹茶」は、静岡県の自然豊かな環境に恵まれた山間地域茶園で栽培された茶葉を使用している。抹茶に使用さ