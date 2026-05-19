１８日、ロボットメーカーの北京人形機器人創新中心でスマートロボットの技術革新と産業発展について説明を受ける李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）【新華社北京5月19日】中国の李強（り・きょう）共産党中央政治局常務委員・国務院総理は18日、北京市を視察した。１８日、自動車メーカーの小米汽車科技を視察する李強氏。（北京＝新華社記者／黄敬文）