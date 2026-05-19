7月4日、5日に神奈川・日産スタジアム公演が決定している歌い手・Ado。同公演のタイトルが『Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」』 に決定した。【動画】Ado自身初となる“実写ミュージックビデオ”の映像タイトル決定に合わせて、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開された。公演のチケットは各日ともに残りわずかとのこと。■Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」7月4日（土）神奈川・日産ス