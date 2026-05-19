ブルワーズ戦の5回、バウアーズに3ランを浴びたカブス・今永＝シカゴ（AP＝共同）【シカゴ共同】米大リーグは18日、各地で行われ、カブスの今永がシカゴでのブルワーズ戦に先発して4回1/3を投げ、2本塁打を含む9安打8失点で降板した。鈴木は「5番・右翼」で出場し、五回まで2打数無安打。アストロズの今井はツインズ戦に2勝目を懸けて先発し、2本塁打で3点を失った。レッドソックスの吉田はロイヤルズ戦に「5番・左翼」で先発