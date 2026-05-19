フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」で現地時間18日、「ある視点」部門に出品されている映画『すべて真夜中の恋人たち』のレッドカーペットイベントが行われ、主演の岸井ゆきの、共演の浅野忠信、岨手由貴子監督が華やかな装いで登場した。【画像】この記事に関連するそのほかの写真前日に公式上映を終えたばかりの岸井は、「ホッとしたところなので、チームの皆さんと楽しんで歩きたいと思います」と笑顔。浅野も「