お笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政（40）が19日までに自身のインスタグラムを更新。TBS「ラヴィット!」出演メンバーと人気6人組グループ「BE：FIRST」のライブを訪れたことを報告した。「BE:FIRSTのLIVE凄かった！！」と書き出し、タオルを手にした自身と「麒麟」川島明、TBSの田村真子アナウンサー、お笑いコンビ「かけおち」の青木マッチョ、「ダンビラムーチョ」大原優一が「BE：FIRST」のLEOを囲む集合ショットをア