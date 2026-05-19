フジテレビ入社2年目の吉岡恵麻アナウンサー（23）が19日までにインスタグラムを更新。東京競馬場で撮影した写真を公開した。「東京競馬場のローズガーデンで撮りました＆撮ってもらいました」と書き出し、ローズガーデンでの写真を公開。「競馬場、楽しいスポットだらけですね虫の如くお花に吸い寄せられてました（光の当たり方で？色が変わっています）」とつづった。この投稿に対し「薔薇と恵麻アナ、素晴らしいコラボレー