シンフォニックメタルバンドCROSS VEINのメンバーとして活躍したギタリストのMASUMIが19日までにXを更新。脳に浮腫が見つかり手術を受けることを報告した。MASUMIは17日に「先日、脳に浮腫が見つかり、精密な検査と摘出手術を受けることになりました」と報告し、「もともとは腰の不調や足の痺れから『ヘルニアの後遺症かな?』と思っていたのですが右半身に痺れが広がってきたため検査をしたところ、今回の発見に至りました」と経緯