目標としていた資産を築き上げた瞬間に、ふと「このお金をなんのために使うのか」という問いに立ち止まってしまう人がいます。資産を蓄え切ったあとに覚える“虚無感”の正体とは？先日、66歳の男性が、FPである波多勇気氏の波多FP事務所を訪ねてきました。「お金の使い方がわからなくなった」と話すその表情には、まるで覇気がなくて――。※紹介する事例は、相談者より許可を得て、プライバシー保護の観点から相談者の個人情報