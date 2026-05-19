秋田県男鹿半島の北端近くに位置する「男鹿（おが）温泉郷」は、1000年以上の歴史を刻む由緒ある温泉地です。伝承によれば、征夷大将軍・坂上田村麻呂が東征の際に発見して兵を休めたのが始まりとされ、江戸時代には秋田藩主・佐竹公も好んで入浴したといわれています。当時の温泉番付では最高位に次ぐ「東の小結」に選ばれるなど、古くから名湯として全国にその名を知られてきました。こちらの温泉の大きな特徴は、海水の成分に似