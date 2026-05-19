三重テレビ放送の番組審議会が18日に開かれ、春のセンバツ甲子園に出場した三重高校を応援する番組について審議されました。この番組は8年ぶりに春のセンバツ甲子園に出場を決めた三重高校に密着して選手や大会に向けた思いなどを紹介した番組です。委員からは、「勝ち負けではなく野球を皆で楽しむ姿や選手のポジティブな発言が多く視聴者が自然に応援したくなるような番組だった」といった意見が出されていました。その一方で、