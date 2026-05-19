三重県議会の新しい正・副議長が5月19日の本会議で選出されます。18日に立候補の受付が行われ、議長選挙には新政みえの藤田宜三議員、副議長選挙には自民党県議団の津田健児議員がそれぞれ立候補しました。議長選挙に立候補したのは、旧民主系の会派、新政みえに所属する鈴鹿市選出の藤田宜三議員で、現在5期目を迎えています。藤田議員は所信表明でSNSによる情報発信の充実や、子育て世代が安心して議会を傍聴できるよう保育や託