“12年ぶり復活”の日産「新型ビッグSUV」2026年3月17日、日産はアメリカで生産しているSUV「ムラーノ」を、2027年初頭に日本市場へ導入することを正式に発表しました。ムラーノの日本国内での正規販売は2015年に終了していたため、実に12年ぶりの国内モデル復活となります。【画像】 これが日産「新型ムラーノ」です！（83枚）では、長い時を経て日本へ再上陸する現行型ムラーノは、一体どのような一台なのでしょうか。“ム