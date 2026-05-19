フィギュアスケーターの羽生結弦と衣装デザイナーの伊藤聡美によるコラボレーション写真集『Couture on Ice（クチュール・オン・アイス）羽生結弦×伊藤聡美 写真集』が、7月24日にトゥーヴァージンズより発売されることが決定した。 【写真】『Couture on Ice』収録の刺繍レース・メイキング集 本書は、長年にわたり羽生の衣装を手掛けてきた伊藤が、本企画のために新た