THE BEAUTE CLINIC院長を務める美容外科医・紀田基邦の1st写真集『Love Yourself』が、7月17日に主婦と生活社より発売されることが発表された。 【写真】美容外科医・紀田基邦、白衣を脱ぎ鍛え上げた肉体美を披露 紀田は“ヒアルロン酸の魔術師”として知られ、Instagram・TikTok・YouTube・Xを合わせたSNS総フォロワー数は約30万人にのぼる（2026年5月時点／自社調べ）。本写真集は、同氏にとって初の作品となる。