大川ぶくぶによる漫画『ポプテピピック SEASON NINE』が、5月15日に竹書房より発売される。 【写真】『ポプテピピック』の「オリジナルメリケンサック」 『ポプテピピック』は、竹書房が運営するWEBコミックサイト「竹コミ！」にて連載されている、“芸術的クソマンガ”をうたう大川ぶくぶの代表作。これまでもシーズンごとに打ち切りと新連載を繰り返してきたシリーズであり、今回の『SEASON NINE』もまた打ち