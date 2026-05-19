Image: Apple あっ、そのタブ、まとめておきますね！みたいに整理整頓してくれる。Safariに「察してくれる機能」が追加されるかもしれません。Bloombergのマーク・ガーマン記者は、macOS 27ではSafariタブを自動でグループ化するオプションが用意されると予想しています。これはAIを活用した新機能。現在のSafariはユーザーがタブをグループ化して管理できますが（使っている人はあまり見た