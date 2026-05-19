「ディズニーストア」は、これからの季節に活躍する新商品を、全国の店舗と「ディズニーフラッグシップ東京」、公式オンラインストアにて順次発売中だ。【写真】スティッチやドナルドをデザイン！フロスト仕様の「ウォーターボトル」も登場■おでかけ時に活躍する保冷アイテムも今回、順次販売されているのは、毎日の水分補給をサポートするウォーターボトルやステンレスボトルなど。飲んだ量が分かりやすい目盛り付きの「