北海道・室蘭警察署は2026年5月19日、ストーカー規制法違反の疑いで、苫小牧市に住む自称・会社員の男（37）を逮捕しました。男は5月6日、室蘭市内に住む30代女性の自宅付近で、女性を待ち伏せし、18日には女性の勤務先付近をうろつくストーカー行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、男と女性は元交際関係で、18日午後5時すぎ、女性から「元交際者が職場近くに来ている」と警察に通報があり