ヨコオデイリーフーズが運営する「こんにゃくパーク」は5月16日〜31日に、5月20日の「こんにゃく麺の日」と5月29日の「こんにゃくの日」にあわせ、特別イベントを開催する。月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく(ごまだれ)期間中、人気の無料バイキングでは、記念日に合わせて「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」や「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」を提供する。5月20日、29日には来場者にミニこんにゃくゼリーをプレゼントす