世界を自由に作れる人気ゲーム「マインクラフト」に、まさかの海上保安庁が参戦⁉ なんと、日本周辺の海底地形を「Minecraft(マインクラフト)」の世界で再現し、そのワールドデータを公開。SNSで大きな話題となっています。【日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再現】日本周辺の海底地形データから作成した「Minecraft(マインクラフト)」のワールドデータを、海上保安庁海洋情報部のHPで公開しました。. 【DLページ