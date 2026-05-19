18日夕方、兵庫県警尼崎南署の警察官が交通違反の車に停止を求めたところ、車が急発進し引きずられるなどしてケガをしました。警察官は重傷の模様です。警察は殺人未遂事件として捜査しています。 警察によりますと、18日午後4時すぎ、大阪市西淀川区佃6丁目の路上で、兵庫県警尼崎南署の交通課に勤務する巡査部長（43）が、交通違反をした車に停止を求めたところ、車が巡査部長に向かって急発進したということです。 車はその後