伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会は5月16日〜6月7日の土日、全国の人気ラーメン店が集結する大型ラーメンイベント「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」を、松川藤の広場(静岡県伊東市)にて開催する。第1陣ラインナップ同イベントは、4週連続・週末限定で開催するラーメンフェス。京都、東京、新潟、北海道、宮城、広島、福島、埼玉、千葉、群馬、三重、岡山、静岡など、全国の個性豊かな名店の味を伊東温泉