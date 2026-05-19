再審制度の早期見直しを目指す超党派国会議員連盟の総会であいさつする会長の柴山昌彦元文科相＝19日午前、国会再審制度の早期見直しを目指す超党派の国会議員連盟が19日、国会内で総会を開いた。検察抗告を「原則禁止」にとどめる政府の刑事訴訟法改正案に対し、冤罪の救済につながらない可能性があるとして、国会での修正を目指すべきだとの意見が野党側から上がった。自民党が了承した政府案は「十分な根拠がある場合に限り
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